الإعصار “ماثيو” يمر عبر منطقة الكاريبي متجها إلى جامايكا وهايتي

واشنطن- د ب أ- يهدد الإعصار “ماثيو” جامايكا وأجزاء من هايتي فيما يتحرك – وهو عاصفة من الفئة الرابعة ثاني أقوى الفئات على مقياس الأعاصير- ببطء عبر البحر الكاريبي ليلة السبت.

ووصف المركز القومي الامريكي للأعاصير العاصفة بالمستقرة حيث يقع مركزها على بعد حوالي 620 كيلومترا جنوب شرق كينجستون عاصمة جامايكا، وتصاحبها رياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة.

وصدرت تحذيرات من إمكانية هبوب إعصار في جامايكا والساحل الجنوبي لهايتي. بالإضافة إلى وضع بقية هايتي وشرق كوبا تحت مراقبة الإعصار.

ويمكن أن تشهد هايتي هطول أمطار يتراوح منسوبها من 30 إلى 40 سنتيمترا، فيما قد يصل المنسوب في الاماكن المعزولة إلى 100 سنتيمتر. وقد تتعرض الجزيرة الفقيرة، التي تعاني من تدهور بيئي، لفيضانات وانهيارات طينية.