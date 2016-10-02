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إصابة أكثر من 70 شخصا بانفجار اسطوانة غاز داخل مطبخ مقهى في جنوب اسبانيا

Oct 02, 2016

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ملقة- د ب أ- أصيب ما لا يقل عن 77 شخصا مساء السبت نتيجة انفجار اسطوانة غاز في بلدة في جنوب اسبانيا.

ووفقا لتقارير اعلامية اسبانية، فقد وقع الحادث بسبب انفجار أسطوانة غاز داخل مطبخ مقهى في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي حيث كان يتجمع عدد كبير من الناس.

وأصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة فيما نقل 57 آخرون إلى المستشفى للعلاج من جروح وكدمات جراء الانفجار الذي تسبب أيضا في أضرار واسعة النطاق بالمقهى.

ولم يعرف بعد سبب انفجار اسطوانة الغاز.

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