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قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة

Oct 02, 2016

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تل أبيب- (د ب أ): أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد بأن قوات من جيش الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية ثمانية فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه “يشتبه في قيام المعتقلين بممارسة الإرهاب والإخلال بالنظام العام”.

ولم تشر إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب الشعبي المحلي والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.

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