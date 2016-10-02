مقتل 30 عنصرا من تنظيم الدولة بقصف جوي شمال مدينة الرمادي العراقية

القاهرة- بغداد- د ب أ- أعلن قائد عمليات محافظة الأنبار العراقية اللواء الركن إسماعيل المحلاوي الأحد مقتل 30 عنصرا من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بقصف جوي شمال مدينة الرمادي.

وقال المحلاوي في تصريح لموقع “السومرية نيوز″ إن “طيران التحالف الدولي والقوة الجوية وقطعات الفرقة العاشرة قصفت اليوم مواقع لداعش في منطقة البو علي الجاسم التابعة لجزيرة الرمادي شمال مدينة الرمادي، ما أسفر عن مقتل 30 عنصراً من التنظيم”.

وأضاف المحلاوي أن “القوات بإسناد المدفعية والطيران تواصل تقدمها لتحرير منطقة البو علي الجاسم”.

يذكر أن القوات الأمنية تواصل عمليات تحرير جزيرة الرمادي التي بدأت الأسبوع الماضي، فيما يقدم طيران التحالف والقوة الجوية العراقية الدعم والإسناد لتلك القوات.