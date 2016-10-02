استطلاع: ثلثا الإسرائيليين يتوقعون عدم التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين

القدس المحتلة- أ ف ب- يعتبر حوالى ثلثي الاسرائيليين أن الاسرائيليين والفلسطينيين لن يتوصلوا ابدا إلى اتفاق سلام، كما جاء في استطلاع للرأي نشرت نتائجه بمناسبة بدء الاحتفال بالسنة العبرية الجديدة الأحد.

وبين الاستطلاع ان 64% من الاشخاص الذين سئلوا اراءهم، يعتقدون أن الشعبين لن يتوصلا ابدا إلى اتفاق سلام، في مقابل 24% توقعوا التوصل الى هذا الاتفاق، لكن ليس قبل خمس سنوات على الأقل، فيما قال 4% إن من الممكن ابرام اتفاق قبل خمس سنوات. ولم يدل الـ8% المتبقون برأي.

أجري هذا الاستطلاع الذي نشر نتائجه معهد “بروجكت هاميدغام” لحساب موقع “والا” الاخباري، على عينة من 646 شخصا يمثلون كل فئات السكان اليهود والعرب الاسرائيليين. ولم يتحدد هامش الخطأ.

واثناء تشييع جنازة الرئيس الاسرائيلي الاسبق شمعون بيريز، وجه زعماء العالم بمن فيهم الرئيس الامريكي باراك أوباما، دعوة جديدة لاحياء عملية السلام المتوقفة منذ نيسان/ ابريل 2014 بين إسرائيل والفلسطينيين.