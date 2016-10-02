مقتل سبعة من أفراد أسرة واحدة في انفجار جنوب أفغانستان

هلمند- د ب أ- ذكر مسؤولون أفغان الأحد أن سبعة مدنيين على الاقل قتلوا في انفجار وقع بإقليم “هلمند” المضطرب جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء.

ووقع الحادث قرب مدينة “لاشكر جاه”، عاصمة إقليم “هلمند”.

وأكد عمر زواك، المتحدث باسم حاكم الاقليم أن مركبة مدنية اصطدمت بعبوة ناسفة بدائية الصنع، زرعها مسلحون في منطقة “بولان” بالمدينة.

وأضاف أن أربعة أطفال وامرأتين كانوا من بين هؤلاء الذين قتلوا في الحادث وأن الضحايا جميعا من أسرة واحدة.

وعلى الجانب الاخر، تشير تقارير إلى أن 11 مدنيا على الاقل قتلوا في الحادث، لكن لم يؤكد المسؤولون المحليون التقرير حتى الان.

ولم تعلن أي جماعة، ولا حتى طالبان حتى الان مسؤوليتها عن الحادث.