الفنانة المغربية سميرة سعيد توجه رسالة لأطفال غزة

الرباط ـ نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لطفلة من فلسطين وهي ترقص على أنغام أغنية “هوا هوا”.

وعلّقت سعيد على الفيديو، قائلة “طفلة من غزة أسعدتني.. أتمنى الفرحة، البهجة والسعادة لكل أطفال غزة”.

يُذكر أن سعيد تستعد لتصوير فيديو كليب جديد من ألبومها الأخير “عايزة أعيش”، وقد قامت بإستطلاع رأي جمهورها وخيرتهم بين 4 أغنيات هي “ما ضمنش نفسي”، “احتمال وارد”، “ما عنديش وقت” و”ايوه تغيرت”.