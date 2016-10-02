رئيس البرلمان الأوروبي ينتقد استفتاء المجر حول حصص توزيع اللاجئين بدول الاتحاد الأوروبي

برلين - د ب أ – انتقد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، الاستفتاء المقرر إجراؤه الأحد في المجر حول حصص توزيع اللاجئين بدول الاتحاد الأوروبي.

وقال في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية: “كان يتعين على المجر وفقاً للتوزيع استقبال نحو 1300 لاجئ فقط. وإجراء استفتاء حول ذلك يعد لعبة خطيرة”.

وأضاف شولتس، أن رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان تجاهل المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، وقال: “إنه (أوربان) تشكك في عدالة التشريع الأوروبي”.

وفي الوقت ذاته رفض رئيس البرلمان الأوروبي اقتراح يان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، باستبعاد المجر من الاتحاد الأوروبي ووصفه بأنه غير مفيد.

ويصوت اليوم ما يزيد على ثمانية مليون مواطن مجري، في استفتاء شعبي ببلادهم على تأييد سياسة اللجوء التي يتبعها الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يكون هناك رفضاً واضحاً في هذا الاستفتاء لقرارات الاتحاد الأوروبي وخططه بشأن التوزيع العادل لطالبي اللجوء على الدول الأعضاء بالاتحاد.

ومن المنتظر ظهور نتيجة الاستفتاء في ساعات متأخرة من مساء اليوم.