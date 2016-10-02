نبيلة عبيد تنفي شائعة وفاتها

القاهرة ـ نفت النجمة نبيلة عبيد التقارير الإعلامية التي شاعت خبر وفاتها، مؤكدة أنها بخير وعلى قيد الحياة.

وقالت في تصريح لموقع “اليوم السابع” المصري: “والله العظيم أنا بخير، وعندي أنفلونزا بس، ولسه مامتش”.

وأضافت الفنّانة القديرة: “فوجئت باتصال بعض أصدقائي للاطمئنان على حالتى الصحية إثر انتشار أخبار تفيد بتدهورها ووفاتي”.

وأشارت الى أنها أنها لا تعرف مصدر تسريب هذه الشائعات التي وصفتها بـ”السخيفة”.