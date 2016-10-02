نبيلة عبيد تنفي شائعة وفاتها
Oct 02, 2016
القاهرة ـ نفت النجمة نبيلة عبيد التقارير الإعلامية التي شاعت خبر وفاتها، مؤكدة أنها بخير وعلى قيد الحياة.
وقالت في تصريح لموقع “اليوم السابع” المصري: “والله العظيم أنا بخير، وعندي أنفلونزا بس، ولسه مامتش”.
وأضافت الفنّانة القديرة: “فوجئت باتصال بعض أصدقائي للاطمئنان على حالتى الصحية إثر انتشار أخبار تفيد بتدهورها ووفاتي”.
وأشارت الى أنها أنها لا تعرف مصدر تسريب هذه الشائعات التي وصفتها بـ”السخيفة”.
نبيلة عبدو تنفي خبر وفاتها السؤال من هي المرأة ولماذا اهتمام بوفاتها أو حياتها وماذا تعمل هذة المرأة.