هيا الشعيبي ترد على إتهامها بالتشجيع على المثليّة

الكويت ـ أرسل شبيه الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي، هديّة الى الممثّلة الكويتية هيا الشعيبي، وهي عبارة عن رموش وعدسات لاصقة ملوّنة من مجموعته الجديدة.

من جهتها، شكرت الشعيبي الشبيه على الهدية، معربةً عن اعجابها بالمنتج، كما دعت الشابات الى شرائه، ما عرّضها الى انتقادات قاسية وجارحة، اذ اعتبر بعض النشطاء انّها تشجّع المثليّة بهذه الطريقة.

في هذا السياق، ردّت هيا على الانتقادات، عبر تطبيق “سناب شات”، وأكّدت انّها “لم تتصرّف اي شيء معيب بل كانت تروّج للمنتج، اضافةً الى انّ الرب هو الوحيد المخوّل محاسبة الناس″، مشيرةً الى انّها “غير معنية بحياة الأفراد الشخصية، بل كلّ ما يهمّها هي الأمور المفيدة لها ولجمهورها”.

يُذكر انّ الشعيبي كانت قد أعربت عن اعجابها بجمال الشاب المتحوّل، طالبةً منه ان يعلن لها عن اسم طبيب تجميله لتزوره بنفسها.