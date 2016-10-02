أردنيون يطلقون هاشتاغ #اشياء_بتقلل_من_رجولتك ويسخرون: ما تعدش

عمان ـ أطلق رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاغاً بعنوان:”#اشياء_بتقلل_من_رجولتك”، كشفوا من خلاله الأشياء التي تقلل من رجولتهم، كل من وجهة نظره، وغلبت على تغريدات النشطاء التعليقات الساخرة.

فغرد محمود الناصر عبر الهاشتاغ ساخرا: “بهذا الزمن. لا تعدش #اشياء_بتقلل_من_رجولتك”.

وقال المغرد أحمد هباش “الولدنه والعرط..الابتعاد عن الدين والبخل #اشياء_بتقلل_من_رجولتك”.

من جانبها شاركت فرح عبر الهاشتاج قائلة: “تحكي عن بنت بالعاطل وتشل عرضها قدام صحابك #اشياء_بتقلل_من_رجولتك”.

أما خالد العدوان فعلق ساخرا: ““#اشياء_بتقلل_من_رجولتك لما اوكل منسف بمعلقة”.

وعلقت بتول من خلال الهاشتاج قائلة “#اشياء_بتقلل_من_رجولتك تحترم حبيبتك وتهين اختك”.