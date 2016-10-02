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أردنيون يطلقون هاشتاغ #اشياء_بتقلل_من_رجولتك ويسخرون: ما تعدش

Oct 02, 2016

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عمان ـ أطلق رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاغاً بعنوان:”#اشياء_بتقلل_من_رجولتك”، كشفوا من خلاله الأشياء التي تقلل من رجولتهم، كل من وجهة نظره، وغلبت على تغريدات النشطاء التعليقات الساخرة.

فغرد محمود الناصر عبر الهاشتاغ ساخرا: “بهذا الزمن. لا تعدش #اشياء_بتقلل_من_رجولتك”.

وقال المغرد أحمد هباش “الولدنه والعرط..الابتعاد عن الدين والبخل #اشياء_بتقلل_من_رجولتك”.

من جانبها شاركت فرح عبر الهاشتاج قائلة: “تحكي عن بنت بالعاطل وتشل عرضها قدام صحابك #اشياء_بتقلل_من_رجولتك”.

أما خالد العدوان فعلق ساخرا: ““#اشياء_بتقلل_من_رجولتك لما اوكل منسف بمعلقة”.

وعلقت بتول من خلال الهاشتاج قائلة “#اشياء_بتقلل_من_رجولتك تحترم حبيبتك وتهين اختك”.

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1 COMMENT

  1. أكبر شيئ يقلل برجولة الذكر هو الكذب – فشرف الرجل بلسانه والمؤمن لا يكذب
    يجوز الكذب في أمور ثلاث فقط :
    1- في الحرب لأن الحرب خدعة
    2- بين الزوج وزوجته لدوام العشرة بالمحبة
    3- في الإصلاح بين الناس فلا يذكر الوسيط إلا خيراً ويزيد
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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