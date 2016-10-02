أردنيون يطلقون هاشتاغ #اشياء_بتقلل_من_رجولتك ويسخرون: ما تعدش
Oct 02, 2016
عمان ـ أطلق رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاغاً بعنوان:”#اشياء_بتقلل_من_رجولتك”، كشفوا من خلاله الأشياء التي تقلل من رجولتهم، كل من وجهة نظره، وغلبت على تغريدات النشطاء التعليقات الساخرة.
فغرد محمود الناصر عبر الهاشتاغ ساخرا: “بهذا الزمن. لا تعدش #اشياء_بتقلل_من_رجولتك”.
وقال المغرد أحمد هباش “الولدنه والعرط..الابتعاد عن الدين والبخل #اشياء_بتقلل_من_رجولتك”.
من جانبها شاركت فرح عبر الهاشتاج قائلة: “تحكي عن بنت بالعاطل وتشل عرضها قدام صحابك #اشياء_بتقلل_من_رجولتك”.
أما خالد العدوان فعلق ساخرا: ““#اشياء_بتقلل_من_رجولتك لما اوكل منسف بمعلقة”.
وعلقت بتول من خلال الهاشتاج قائلة “#اشياء_بتقلل_من_رجولتك تحترم حبيبتك وتهين اختك”.
أكبر شيئ يقلل برجولة الذكر هو الكذب – فشرف الرجل بلسانه والمؤمن لا يكذب
يجوز الكذب في أمور ثلاث فقط :
1- في الحرب لأن الحرب خدعة
2- بين الزوج وزوجته لدوام العشرة بالمحبة
3- في الإصلاح بين الناس فلا يذكر الوسيط إلا خيراً ويزيد
ولا حول ولا قوة الا بالله