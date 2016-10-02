اختطاف مراهقة من موقف سيارات لإجبارها على الزواج في روسيا ـ فيديو
Oct 02, 2016
موسكو ـ التقطت كاميرات المراقبة في مدينة أورينبورغ- جنوب غرب روسيا، تسجيلاً لعملية اختطاف مراهقة، تبلغ من العمر 16 عاماً، وهي تمشي في موقف للسيارات عندما اقترب منها شخص فجأة من خلفها وقام باختطافها مجبراً إياها، بمساعدة إمرأة، على الصعود داخل السيارة.
وقد أكدت الشرطة وقوع عملية الخطف، لافتة إلى أنّ هناك 3 أشخاص شاركوا فيها، إمرأة تبلغ من العمر 31 عاماً وشاب يبلغ من العمر 24 عاماً ورجل 40 عاماً.
ولفتت الشرطة أيضاً إلى أنّ هؤلاء خطفوا الفتاة بهدف إرغامها على الزواج من الشاب البالغ من العمر 24 عاماً والذي قال إنّه يحبها.
عجيب !
في روسيا ويحدث الإجبار على الزواج ! لعلها مناطق مسلمة ينفذون تقاليدهم ! ألا يعلمون بأن زواج الفتاة بغير موافقتها يعتبر باطلاً ؟
لقد عانينا بالنرويج من إجبار الفتاة النرويجية (الباكستانية الأصل) على الزواج من أحد أقربائها من الباكستان وبالقوة بحكم التقاليد
المصيبة هي أنهم لا يأخذون كلام أئمة المساجد على محمل الجد بأن زواج المكره باطل – الإيجاب والقبول شرط بالزواج
ولا حول ولا قوة الا بالله