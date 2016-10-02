إمام في تركيا اغلق المسجد وكتب: أقضي إجازتي السنوية

اسطنبول ـ في واقعة غريبة، أمرت السلطات التركية بفتح تحقيق حول غلق أبواب أحد المساجد في محافظة كرابوك الواقعة على سواحل البحر الأسود.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد فاجأ إمام مسجد بمدينة صفرانبولو، الجميع حينما علق على باب المسجد ورقة كتب فيها “المسجد مغلق لأني أقضي إجازتي السنوية”، بعد أن حصل عليها من مديرية الشؤون الدينية التركية، الأمر الذي لم تتقبله السلطات.

ووفق ما نقلته صحيفة “حرييت” التركية، فإنه خلال جولة تفقدية لوالي المحافظة، قام أثناءها بزيارة العديد من الأماكن التاريخية إلى أن وصل إلى المسجد القديم في البلدة وشاهد ملاحظة الإمام المكتوبة على الباب، ما أثار غضب الوالي.

وفتح مفتي المدينة الذي يُدعى حسن غونيش المسجد أمام الحضور، مؤكداً أنه طالب هو الآخر بفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على تفاصيلها، مشيراً إلى أنهم قرروا إسناد مهمة الإمامة لموظف آخر في البلدة عوضاً عن الإمام القديم الذي أغلق المسجد.

وعلق الوالي، محمد أكتاش، على الأمر قائلا: أنه “لا يعقل إغلاق مساجد الله أمام روادها أياً كانت الأسباب.. ما حدث أمر غير مقبول سيُحاسب عليه المسؤولون”.

يذكر أن إحصائيات مديرية الشؤون الدينية في تركيا، أشارت في وقت سابق من العام 2016، إلى أن البلاد تحتضن 86 ألفاً 762 مسجداً.