ميلان يراقب لاعب أتلتيكو مدريد

ميلانو ـ كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة نادي إيه سي ميلان الإيطالي، في التعاقد مع الأوروجوياني دييجو جودين، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يستحوذ مجموعة رجال أعمال صينيين على النادي، خلال الشهر المقبل، ويعد هدفهم الأول هو مدافع صاحب خبرة، ليساعد أليسيو رومانيولي.

ووفقًا لموقع “فوتبول إيطاليا”، فإن عددًا من المسؤولين في ميلان تواصلوا مع البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد، بعدما أجل الميرنجي قرار تجديد تعاقده، واحتمالية رحيله مجانًا الصيف المقبل.

وقد يفشل الروسونيري في التعاقد مع جودين في يناير/ كانون أول المقبل، نظرًا لاعتماد المدرب سيميوني عليه بشكل كبير الفترة الحالية، ولكنه قد يرحل الصيف المقبل، وبقيمة مالية تصل إلى 30 مليون يورو، بحسب ما أبرز موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي.