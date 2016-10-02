قوات عملية “البنيان المرصوص” تشن طلعات جوية على مدينة سرت الليبية

القاهرة - د ب أ – أعلنت عملية “البنيان المرصوص” الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، والهادفة إلى تطهير مدينة سرت الساحلية من تنظيم الدولة الاسلامية، أن مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي نفذت صباح الأحد ست طلعات جوية على المدينة.

وأوضح المركز الإعلامي للعملية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن القصف يأتي “تمهيداً لتقدم قوات المشاة في الحي السكني رقم 3 “.

وكانت القوات بدأت أواخر آب/أغسطس الماضي هجوماً على آخر مواقع التنظيم في المدينة. ورغم إعلان مسؤولي العملية أن التنظيم “في الرمق الأخير” لم يتمكن مقاتلوها حتى الآن من استكمال تحرير المدينة.