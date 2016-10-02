أنشيلوتي يوضح حجم إصابة روبن أمام كولن

برلين ـ تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، عن حجم الإصابة التي تعرض لها الهولندي أريين روبن، والذي لم يتمكن بسببها من إكمال مباراة كولن، السبت.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها شبكة ESPN “روبن شعر ببعض الألام ولم يتمكن من إكمال المباراة”.

وأضاف “اللاعب يحتاج ليومين أو ثلاثة ليصبح جاهزا من جديد”.

وقرر أنشيلوتي، الاعتماد على روبن كأساسي للمرة الأولى منذ فترة بعيدة، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام كولن.

وعانى روبن مع نهاية الموسم الماضي من إصابة تسببت في غيابه عن المشاركة مع الفريق البافاري لما يقرب من 200 يوم.