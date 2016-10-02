الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

القدس - الأناضول - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتقال 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقال الجيش في تصريح مقتضب، إن قواته اعتقلت الليلة الماضية (ليل السبت الأحد) 8 فلسطينيين “مطلوبين للأمن الإسرائيلي” بالضفة.

وأشار إلى أنه تم نقل المعتقلين إلى التحقيق، دون أن يذكر هويتهم أو التهم الموجهة لهم، أو المناطق التي طالتها الاعتقالات بالتحديد.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال شبه ليلية في الضفة الغربية حيث تشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 فلسطيني في السجون.