الشرطة الإسرائيلية تبعد 17 فلسطينياً عن الأقصى بمناسبة الأعياد اليهودية

القدس - الأناضول – أبعدت الشرطة والمخابرات الإسرائيليتين خلال الـ 12 ساعة الماضية، 17 فلسطينياً عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً، واعتقلت 18 آخرين بمدينة القدس، بمناسبة أعياد يهودية.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس (أهلية)، أمجد أبو عصب”أبعدت قوات الشرطة الإسرائيلية والمخابرات 17 مقدسياً عن المسجد الأقصى خلال الـ12 ساعة الماضية”، مشيراً الى أن “قرارات الإبعاد جاءت في سياق استهداف حركة التواجد في المسجد الأقصى لتسهيل اقتحامه خلال أيام العيد (رأس السنة العبرية)”.

وأوضح أنه “منذ ليلة أمس والشرطة الإسرائيلية تشن حملات اعتقال في البلدة القديمة بالقدس حيث طالت 18 فلسطينياً”.

والسبت أعلن الجيش الإسرائيلي، فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية، بدءاً من فجر اليوم، حتى مساء الثلاثاء المقبل، بمناسبة رأس السنة العبرية، وأعياد أخرى تتخلل شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وفي فترات الإغلاق يمنع الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك العمال، من الدخول إلى تل أبيب عبر المعابر الإسرائيلية.

وأفاد الجيش أن الدخول سيكون مقتصراً على الحالات الإنسانية والطبية الطارئة، بعد التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، بحسب البيان.

وفي الأعياد الرسمية، تغلق المؤسسات الحكومية الإسرائيلية والكثير من المحلات التجارية والمدارس أبوابها.

ويحتفل أبناء الطائفة اليهودية، مساء اليوم، وخلال اليومين المقبلين بعيد “رأس السنة العبرية لعام 5777 للخليقة” حسب التقويم اليهودي.