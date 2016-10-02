الامم المتحدة تقول ان مدينة حلب تواجه “وحشية” غير انسانية

جنيف - أ ف ب – قال ستيفن اوبريان رئيس مكتب الشؤون الانسانية في الامم المتحدة، ان المدنيين الذي يتعرضون للقصف في مناطق شرق حلب التي يسيطر عليها المتمردون يواجهون مستوى من الوحشية يجب ان لا يتعرض له اي انسان.

وأصدر اوبريان نداء جديداً لتخفيف معاناة نحو 250 الف شخص يتعرضون لهجوم من القوات الحكومية السورية، بدعم من روسيا بهدف السيطرة على المدينة.

وفي بيان دعا اوبريان الى “العمل العاجل لإنهاء الجحيم الذي يعيش فيه” المدنيون.

وتشن قوات النظام السوري هجوماً ضارياً للسيطرة على حلب، ثاني اكبر المدن السورية. وفشلت الجهود الدبلوماسية في وقف سفك الدماء.

وقال اوبريان ان “نظام الرعاية الصحية في شرق حلب دمر بشكل شبه تام”، بعد تعرض اكبر مستشفى في تلك المناطق الى قصف ببراميل متفجرة.

واضاف ان “المرافق الطبية تقصف واحداً بعد الآخر”.

ودعا اوبريان الاطراف المتحاربة الى السماح على الاقل بعمليات اخلاء طبية لمئات المدنيين الذين هم في اشد الحاجة الى الرعاية.

وذكرت الامم المتحدة ان امدادات المياه والغذاء في شرق حلب تتناقص بشكل خطير، بينما توقفت جهود ادخال قوافل مساعدات عبر الحدود التركية الى حلب، بسبب العمليات القتالية.

وكانت الامم المتحدة تأمل بأن تتمكن من ادخال المساعدات الى شرق حلب خلال الهدنة التي تم التوصل اليها بوساطة موسكو وواشنطن، الا ان الظروف الأمنية للسماح بدخول هذه المساعدات لم تتوفر، وانهارت الهدنة بعد ذلك بوقف قصير.