التحالف العربي: الحوثيون يهددون الملاحة الدولية

الرياض - أ ف ب – أعلنت قيادة قوات التحالف الذي تقوده السعودية الاحد، ان الحوثيين يشكلون تهديداً على الملاحة الدولية في مضيق باب المندب الاستراتيجي، وذلك بعد هجوم على سفينة اماراتية.

وقال التحالف ان الحوثيين، هاجموا السفينة، “بينما كانت في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية، وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن”.

وجاء في بيان التحالف ان هذا العمل هو “مؤشر خطير يؤكد توجه هذه المليشيات، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية المدنية والسفن الإغاثية في باب المندب”.

وأضاف البيان “باشرت قوات التحالف الجوية والبحرية عمليات مطاردة واستهداف للزوارق التي نفذت الهجوم”.

ويعتبر المضيق ممر ملاحة مهماً بين البحر الاحمر وخليج عدن يقود الى المحيط الهندي.

وقال الحوثيون في بيان نشر على موقع سبأ نيوز التابع لهم، ان “قوة صاروخية استهدفت بارجة عسكرية اماراتية قبالة شواطئ مديرية المخا” على البحر الاحمر و”تم تدميرها بالكامل”.

من جهتها، أعلنت القوات الاماراتية في بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية، عن “تعرض إحدى سفنها المؤجرة صباح اليوم لحادث في باب المندب، أثناء رحلة العودة من مهمة معتادة من عدن بدون وقوع اي إصابات”.

والامارات هي عضو رئيسي في التحالف الذي يقاتل الحوثيين وحلفائهم منذ آذار/مارس العام الماضي، دعماً لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً.