عشرة قتلى من تنظيم الدولة الاسلامية في سرت

طرابلس - أ ف ب – قتل عشرة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في اشتباكات في مدينة سرت الليبية الاحد، بحسب ما أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني التي تحاصر مقاتلي التنظيم المتطرف في حي واحد في المدينة الساحلية.

وقالت القوات الحكومية في بيان، “قواتنا تتقدم في الحي رقم 3 وتبيد مجموعة من عصابة داعش كانوا يحاولون التسلل والهروب”.

وأضافت انها أحصت “ما لا يقل عن 10 جثث للدواعش فيما تطارد سرايا قواتنا مجموعة اخرى من الدواعش الفارين من أرض المعركة”.

وقبيل اندلاع اشتباكات الاحد، قامت مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي الموالي لحكومة الوفاق بتنفيذ ست “طلعات جوية قتالية” مهدت “لتقدم قوات المشاة في الحي السكني رقم 3″ في شرق سرت (450 كلم شرق طرابلس).

وأطلقت القوات الحكومية في 12 ايار/الماضي عملية “البنيان المرصوص” لاستعادة سرت من التنظيم المتطرف الذي سيطر عليها في حزيران/يونيو 2015.

وقتل في العملية منذ انطلاقها اكثر من 450 من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق واصيب نحو 2500 عنصر آخر بجروح بحسب مصادر طبية. وليس هناك احصائية لقتلى تنظيم الدولة الاسلامية.

وسيشكل سقوط سرت ضربة موجعة للتنظيم المتطرف الذي يتعرض لسلسلة من النكسات في العراق وسوريا.