لائحة اتهام إسرائيلية لـ6 مقدسيين ادعت انهم خططوا للانضمام لتنظيم الدولة

القدس - الأناضول – قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية، الأحد، لوائح اتهام بحق 6 فلسطينيين من سكان حي شعفاط وبلدة عناتا بالقدس الشرقية المحتلة، ادعت انهم خططوا لدعم والانضمام لتنظيم “الدولة الاسلامية” وتنفيذ عمليات.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، إن لوائح الاتهام التي قدمتها النيابة جاء فيها أن “المتهمين تآمروا وخططوا لدعم والانضمام الى تنظيم الدولة الإرهابي، كما حاول بعضهم الانضمام إلى صفوف هذا التنظيم في سوريا”.

وأضافت أنهم “خططوا أيضاً لارتكاب اعتداءات في القدس وتل أبيب”.

وأشارت الإذاعة إلى أن النيابة طلبت من المحكمة تمديد فترة اعتقال المتهمين (لم تذكر أسماءهم أو أعمارهم)، حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم، في وقت لم تشر فيه إلى الفترة التي تم فيها اعتقال هؤلاء الستة.

وبتقديم لائحة الاتهام هذه، فإن مسار التقاضي يحتاج إلى عدة أشهر لإصدار الحكم النهائي، حيث تقوم هيئة الدفاع بالطعن على بنود اللائحة.

وفي تعليق على هذا النبأ، قال مصدر قيادي في حركة “حماس″ من بلدة “عناتا” مفضلا ًعدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية: “ليس صحيحاً أن هناك تواجداً لتنظيم الدولة في عناتا أو شعفاط، وما جرى من اعتقالات ما هي إلا لشبان فلسطينيين شاركوا في نشاطات ضد الاحتلال (في إشارة إلى مواجهات يتخللها رشق حجارة)”.

واعتبر المصدر أن اتهام المعتقلين بالانتماء لهذا التنظيم هي “محاولة لتجريم نضالات الشعب الفلسطيني”.

وسبق أن اعتقلت اسرائيل مواطنين عرب لديها بتهمة دعم تنظيم ” الدولة” الذي تصنفه على أنه إرهابي.