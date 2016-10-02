رئيس البرلمان الأوروبي يشكك في التفاوض حول اتفاقية تجارة جديدة تماماً مع أمريكا بعد الانتخابات الرئاسية

برلين – د ب أ – أعرب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، عن تشككه تجاه المطالب الصادرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حول اتفاقية تجارة حرة جديدة تماماً بعد الانتخابات الرئاسية هناك.

يذكر أن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي توماس أوبرمان دعا لذلك في وقت سابق.

وقال شولتس في تصريحات خاصة لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية، إن المفوضية الأوروبية ستتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة المعروفة رسمياً “الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي” بناء على أساس تفويض التفاوض من دول الاتحاد البالغ عددها 28 دولة.

وتابع رئيس البرلمان الأوروبي قائلاً: “إذا كانت هناك رغبة لتغيير ذلك، فإنه لابد من أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 أولاً في إطار مجلس الوزراء – ولابد بعد ذلك من فحص إذا ما كانت الولايات المتحدة ستوافق على تغيير التفويض أم لا”.

وأعرب شولتس عن استيائه من أن الولايات المتحدة رفضت الكثير من المعايير التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية التجارة الحرة مع كندا المعروفة باسم “سيتا”، وقال: “لذا سوف نحتاج للمزيد من الوقت إلى أن يتم التوصل لاتفاق فيما يتعلق باتفاقية الشراكة عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة”.

وفي الوقت ذاته أعرب رئيس البرلمان الأوروبي عن ثقته في حدوث أوجه تحسن أخرى في الاتفاقية مع كندا، وقال: “إننا نتفاوض بشكل مباشر تماماً حول تفسيرات إضافية فيما يتعلق مثلاً بالمشتريات العامة والخدمات العامة”، مشيراً بقوله: “إنني متفائل للغاية بأن تكون هناك بيانات ملزمة قانونياً”.