الخارجية السورية : مساهمة القوات الجوية الروسية أدت إلى مكافحة الإرهاب

دمشق – د ب أ- قالت وزارة الخارجية السورية إن مساهمة القوات الجوية الروسية في سوريا، أدت إلى مكافحة فعالة للمجموعات “الإرهابية” المتمثلة بتنظيم “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة” وغيرهما من المجموعات التي تنهل من الفكر التكفيري.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية ، في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية “سانا” الإحد ، إن “مساهمة القوات الجوية الروسية في مكافحة المجموعات الإرهابية في سوريا جاءت بناء على طلب الجمهورية العربية السورية الأمر الذي يعطي هذه المساهمة الشرعية الدستورية كما أنها تتوافق مع القانون الدولي”.

وأضاف المصدر ، بمناسبة مرور عام على تدخل القوات الروسية في سوريا ، أن “العمليات التي قامت بها القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح الجو العربي السوري أدت إلى مكافحة فعالة للمجموعات الإرهابية المتمثلة بتنظيم الدولة وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات التي تنهل من الفكر التكفيري ، كما أنها أثبتت جدية ومصداقية روسيا الاتحادية في مكافحة الإرهاب وخاصة لجهة الدعوة إلى التنسيق مع الحكومة السورية التي تكافح الإرهاب على أراضيها”.

وأوضح المصدر أن المساهمة الروسية أدت إلى ضبط سرقة النفط السوري من قبل “الدولة”، وحرمان هذا التنظيم الإرهابي من أحد المصادر الرئيسية لتمويل أعماله الإرهابية، مؤكداً أن الدعم العسكري الروسي في مكافحة الإرهاب في سوريا قد أدى إلى التضييق على المجموعات الإرهابية، ويمنع قدر الإمكان انتشار الإرهاب إلى دول أخرى بعد أن أصبح واضحاً أنه يمثل تهديداً جدياً للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وبين المصدر أن الجهد العسكري الروسي في سوريا، يأتي تجسيداً للعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين والتي لم تقتصر على الدعم العسكري فحسب بل في العمل السياسي والتنسيق الرفيع والمتواصل بين البلدين للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.

وأشار المصدر إلى أن سوريا تجدد الإعراب عن الامتنان لروسيا الاتحادية شعباً وقيادة لوقوفها إلى جانبها ودعمها المتواصل العسكري والسياسي والاقتصادي، من أجل القضاء على الإرهاب وتعزيز صمودها وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع الجمهورية العربية السورية.