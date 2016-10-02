مصر تدين الاعتداء على سفينة مساعدات إنسانية إماراتية بباب المندب

القاهرة - د ب أ – أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته عناصر تابعة لجماعة الحوثي في اليمن ضد سفينة المساعدات الإنسانية التابعة لشركة “الجرافات البحرية الإماراتية” عند منطقة باب المندب، والتي كانت تقوم بإحدى رحلاتها الدورية من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى اليمن.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية ، في بيان صحافي الأحد ، “القيام بمثل تلك الاعتداءات على قوافل الإغاثة الإنسانية عملاً مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي”.

وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث.