الامم المتحدة تدين استخدام “ألغام صفائح الضغط” في أفغانستان

كابول - د ب أ – أدانت بعثة المساعدة التابعة للامم المتحدة في أفغانستان (يوناما) الاحد، استخدام ما تعرف بـ “ألغام صفائح الضغط” وهي نوع من الالغام المصنوعة من حديد الخردة والبارود والتي قتلت 19 مدنياً أفغانياً في حادثين منفصلين خلال الايام القليلة الماضية.

وقال تاداميشي ياماموتو، الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة ورئيس بعثة (يوناما) “حصيلة القتلى المرعبة بين المدنيين، الناجمة عن صفائح الضغط العشوائية أمر لا يحتمل واستخدامها ربما يمثل جريمة حرب”.

وكان عشرة أفراد من أسرة واحدة قد قتلوا عندما اصطدمت مركبتهم بأحد ألغام صفائح الضغط في إقليم “بادجيس″ غرب أفغانستان.

وقالت البعثة إن “ثلاث نساء وفتاتين وفتيين” من بين القتلى” مضيفة أن اللغم زرعته “عناصر مناهضة للحكومة”.

وكان حادث آخر بإقليم هلمند جنوب البلاد قد قتل الجمعة تسعة مدنيين على الاقل “ثمانية منهم نساء وأطفال”.

وأضافت البعثة أن الحادثين لم يسفرا عن نجاة أحد داعية المسلحين، إلى “إصدار أمر على الفور لمقاتليهم بوقف استخدام تلك الاسلحة غير المشروعة والعشوائية”.