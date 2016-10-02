مقتل 4 عراقيين من عائلة واحدة بانفجار عبوة ناسفة شرق تكريت

تكريت - د ب أ- أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين الاحد، مقتل أم وثلاثة من أطفالها بانفجار عبوة ناسفة في تكريت.

وأشار المصدر إلى إصابة الاب وأحد الأبناء أيضاً جراء الانفجار ، لافتاً إلى أن ذلك جاء اثناء محاولة العائلة عبور جبال حمرين، والهروب من قضاء الحويجة الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الى بلدة العلم التي تسيطر عليها القوات الأمنية الحكومية .

وأشار إلى أنه تم نقل الضحايا والمصابين الى مستشفى العلم.

ويجتاز جبال حمرين يومياً العديد من المواطنين هرباً من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية.