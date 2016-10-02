الأمير الوليد بن طلال يبيع فندق فور سيزونز في تورونتو الكندية بمبلغ 170 مليون دولار

الرياض- أ ف ب- اعلنت شركة المملكة القابضة للاستثمارات التي يملكها الامير السعودي الوليد بن طلال الاحد عن بيعها فندق “فور سيزونز″ الفاخر في تورونتو بمبلغ 170 مليون دولار أمريكي.

وقالت الشركة انها باعت الفندق مقابل 225 مليون دولار كندي (152 مليون يورو) الى شاهد خان، رجل الاعمال الباكستاني الاميركي الذي اسس شركة “فليكس-ان-غيت” لصناعة قطع السيارات ومالك نادي فولهام الانجليزي لكرة القدم.

وقالت الشركة انها حققت ربحا من الصفقة بلغ 17 مليون دولار كندي، بعد ان كانت اشترت الفندق قبل اربع سنوات بمبلغ 200 مليون دولار كندي.

وقال الامير الوليد إن عملية البيع تعد “نجاحا اخر لاستراتيجية الشركة لتحقيق القيمة من الاستثمارات في مرافق الضيافة العالية الجودة”.

واضاف “نحن مسرورون بشكل خاص بنقل ملكية الفندق الى شاهد خان المعروف بشغفه بعلامة فور سيزونز التجارية”.

وتابع ان شركة المملكة القابضة “لا تزال شريكا في الفندق من خلال اهتمامنا بشركة ادارة فنادق فور سيزونز التي ستواصل تشغيل الفندق”.

ويملك الامير الوليد 95% من اسهم المملكة القابضة، الشركة الاستثمارية العالمية التي تملك اسهما في ديزني لاند وشركة آبل و”نيوز كوربوريشن” ومجموعة “سيتي غروب” المصرفية العملاقة الأمريكية.

كما تملك الشركة سلسلة من الفنادق الفاخرة من بينها فندق جورج الخامس في باريس.