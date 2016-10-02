الجيش السوري يدعو المسلحين في شرق حلب للمغادرة ويقول سيضمن لهم خروجا آمنا

بيروت- رويترز- قال الجيش السوري في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الأحد إن على جميع المسلحين في الأحياء الشرقية من حلب مغادرتها وأضاف أنه يضمن لهم الخروج الآمن والمساعدات اللازمة.

وقال بيان الجيش “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو جميع المسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى مغادرة هذه الأحياء وترك السكان المدنيين يعيشون حياتهم الطبيعية.”

وأضاف البيان “تضمن قيادتا الجيشين السوري والروسي للمسلحين الخروج الآمن وتقديم المساعدات اللازمة.”