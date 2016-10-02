القبض على مطرب لبناني شهير في مطار القاهرة لحيازته 50 ألف دولار

القاهرة- الأناضول- أوقفت سلطات الأمن المصرية، الأحد، المطرب اللبناني الشهير، وائل جسار، لحيازته 50 ألف دولار، بالمخالفة للقانون النقدي في البلاد الذي يسمح للراكب بالسفر بـ10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إنه أثناء إنهاء إجراءت ركاب إحدى الطائرات المتجهة إلى بيروت، بمطار القاهرة الدولي، وصلت معلومات أمنية، بحيازة المطرب وائل جسار على مبالغ مالية كبيرة.

وأضاف المصدر ” بتفتيش الراكب من جانب رجال مباحث الأموال العامة داخل صالون الخدمة المميزة بمطار القاهرة، عثر معه على مبالغ مالية تقدر بـ50 ألف دولار أمريكي، وأقرّ أنها أمواله وأنه لا يعلم قوانين النقد”.

وتابع: “اللواء فهمي مجاهد مدير أمن المطار أمر بإلغاء سفر جسار واتخاذ الإجراءات القانونية معه، وإحالته إلى النيابة”، دون مزيد من التفاصيل.

وأحيا جسار خلال فترة تواجده القصيرة بمصر التي بدأت مساء الأربعاء الماضي، حفلات غنائية بالإسكندرية (شمال) وسجل أغنية في حب مصر بعنوان بحبك (أحبك) يا مصر، قبيل توجهه لمطار القاهرة اليوم الأحد، وفق تقارير محلية.

وجسار من مواليد 22 نوفمبر/ تشرين أول 1976، بدأ حياته الفنية وهو طفل صغير، وغنى لعمالقة الغناء العربى منهم السيدة أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ والموسيقار محمدعبد الوهاب، وله حضور عربي ومصري في حفلات غنائية عديدة، وتم تكريمه في الحفل الختامي للدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للأغنية عام 2010 كافضل مطرب عربي. ووفق نص قانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية والمغادرين لأراضيها، يسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ 10.000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بعملات أخرى، كما يسمح بحمل نقد مصري في حدود 5000 جنيه مصري (نحو600 دولار) ويحظر ما زاد عن ذلك.

وتقول الحكومة إن هذا القانون “فى إطار تقنين تداعيات دخول وخروج الأموال للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وفى حال المخالفة يتم مصادرة الأموال وتحرير محضر بحق المسافر وإحالته للنيابة المختصة”.

وتعاني مصر حاليا من أزمة في الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 13.15 جنيها بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 8.78 جنيها.