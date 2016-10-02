كوبلر يطالب بتوحيد هيكلية الجيش والشرطة في ليبيا

طرابلس- د ب أ- طالب مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر الأحد من المجلس الرئاسي في ليبيا بتوحيد هيكلية الجيش والشرطة.

وقال كوبلر، في كلمة ألقاها الأحد بـ”الملتقى الأول لبلديات ليبيا”، إنه سيتم الحديث غداً في مؤتمر وزاري بالعاصمة الفرنسية باريس عن تغيير لحكام عسكريين في المنطقة الشرقية في ليبيا.

وانطلق الملتقى صباح الأحد بالعاصمة الليبية طرابلس تحت شعار (ليبيا تجمعنا) وبدعوة من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك لمناقشة تفعيل قوانين تنظم بدورها عمل الإدارة المحلية، ودعم مؤسستي الجيش والشرطة، وإسهام المجالس البلدية في تعزيز المصالحة الوطنية، بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وأعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة إلى جانب عمد بلديات، وذلك في غيابٍ لأغلب بلديات المنطقة الشرقية.

وكان عمد بلديات ليبيا أصدروا بياناً في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي بمدينة العجيلات توصلوا فيه لاتفاقٍ يقضي بمنع تهريب الوقود حفاظاً على مقدرات ليبيا، وإلى عدم إقحام المنشآت النفطية في المشاكل القبلية، وذلك على خلفية مشكلة شح الوقود غرب ليبيا، وإغلاق صمام الرياينة الرابط بين مصفاة الزاوية وحقل الشرارة.