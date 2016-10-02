رئيس البرلمان العربي يدين استهداف البارجة الإماراتية قبالة السواحل اليمنية

القاهرة(د ب أ) – أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي استهداف البارجة الإماراتية في باب المندب قبالة السواحل اليمنية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وشدد الجروان، في تصريح صحفي الأحد، على أن “هذا الهجوم يعبر عن الروح الإجرامية لهذه العصابات بالتعرض لبارجة تحمل على متنها مواد غذائية وجرحى لاستكمال علاجهم خارج اليمن”.

وأكد أن هذه العملية تعتبر تطور خطير يحاول من خلاله الخارجون عن الشرعية نقل العمليات الحربية الى الملاحة البحرية.

وطالب رئيس البرلمان العربي التعامل بصرامة مع هذه الميليشيات بما يضمن سلامة سفن الإغاثة للجرحى ونقل المواد الغذائية والطبية، مشيدا بالوقت نفسه بقوات التحالف العربي وما تقوم به من تضحيات لمساندة الشرعية واعادة اليمن كدولة آمنة مستقرة.