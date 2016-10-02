مقتل 20 مسلحا من “بي كا كا” بعمليات أمنية شرقي تركيا

أنقرة- قارص- شرناق- الأناضول- قُتل 20 مسلحا من منظمة “بي كا كا”، في عمليات نفذها الجيش التركي بولايات قارص (شرق)، وشرناق وهكاري، جنوب شرقي تركيا.

وقال محافظ ولاية قارص “رحمي دوغان”، لـ”الأناضول”، الأحد، إن “مروحيات من طراز (أتاك) هاجمت سبعة من مقاتلي منظمة “بي كا كا”، الأحد، في منطقة (جشمة – مودار) في قضاء (كاقزمان) التابع للولاية، بعد أن رصدتهم طائرة بدون طيار، ما أسفر عن القضاء عليهم جميعا”.

في سياق متصل، أفاد بيان صادر عن ولاية شرناق، أن “القوات الأمنية قتلت تسعة من مقاتلي (بي كا كا) بقضاء (بيت الشباب) بالولاية، خلال عملية أمنية”.

وأضاف البيان، الذي وصل الأناضول نسخة منه، أن “القوات ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وقامت بتفجير سيارتين مفخختين بعد ضبطهما”.

من جهتها، أعلنت رئاسة الأركان التركية، في بيان صادر عنها الأحد، وصل الأناضول نسخة منه، عن مقتل أربعة عناصر من منظمة “بي كا كا” في ريف قضاء “جوكورجا” التابع لولاية هكاري، جنوب شرق البلاد.

وأشارت أن العمليات العسكرية الجارية في ولاية هكاري المستمرة منذ 4 آب/ أغسطس الماضي، أسفرت عن مقتل 338 إرهابياً 221 منهم في قضاء جوكورجا.