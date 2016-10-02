ابنة نور الشريف تكشف حقيقة تقديم فيلم عن مشواره

القاهرة ـ بعد أن ترددت مجموعة من الأنباء عن الاستعداد لتقديم فيلم عن حياة الفنان الراحل نور الشريف، كشفت ابنته الفنانة مي نور الشريف عن حقيقة هذه الأنباء.

مي أكدت أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وقالت “لم يحدث أن تحدث أحد معي أو مع والدتي أو شقيقتي عن عمل سينمائي أو تلفزيوني عن حياة والدي، ولا يمكن لأحد أن يقدم شيئا عنه دون الرجوع لنا كحق قانوني”.

وكانت الفنانة بوسي قد صرحت من قبل أنها تستعد لكتابة قصة حياتها مع زوجها الراحل نور الشريف، إلا أنها لم تتحدث عن تحويل هذه المذكرات لعمل فني.