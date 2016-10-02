أحمد الفيشاوي ممنوع من التمثيل

القاهرة ـ وجهت غرفة صناعة السينما رسالة الى كافّة المنتجين، تبلغهم قرارها بعدم ادراج اسم الفنان المصري أحمد الفيشاوي في اي عمل فني.

جاء ذلك بعد أن تقدمت المنتجة ناهد فريد شوقي بشكوى ضد الفنان أحمد الفيشاوي إلى غرفة صناعة السينما، تتهمه فيها بإخلاله بالعقد بينهما.

وفي تفاصيل الشكوى، فقد اتهمت ناهد فريد شوقي الفيشاوي بأنه أخل بعقده معها حول دوره في بطولة فيلم “اللعبة شمال”، هذا بالإضافةً الى أنها فوجئت بتوقيعه عقد الفيلم الجديد “الشيخ جاكسون”، بعدما صوّر 10 ايّام في فيلمها.

يذكر أن ابنة أحمد الفيشاوي قد تركته وسافرت مع والدتها إلى لندن للعيش واستكمال دراستها هناك.