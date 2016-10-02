نجل ليلى مراد يعترف بإهماله لها في أيامها الأخيرة ويبدي ندمه

القاهرة ـ اعترف الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، خلال استضافته في برنامج “اعترافات ليلية” على قناة “العاصمة الجديدة”، بإهماله لوالدته الفنانة الراحلة ليلى مراد في أيامها الأخيرة.

زكي قدم اعتذارا لوالدته الراحلة، وقال “أهملت والدتي كثيرا في أيامها الأخيرة ولم أقدم لها الدعم الذي كانت تحتاجه كانت تمر بحالة كبيرة من الاكتئاب والاعتزال عن العالم في السنوات الأخيرة من عمرها، وعندما مرت بهذه الأزمة كنت صغيراً، ولم أستطع تقديم لها العون بل ابتعدت عنها”.

وأضاف أنه لم يعترف لوالدته بحزنه الشديد وشعوره بالألم لما وصلت له إلا عندما دخلت المستشفى وكانت في حالة صحية حرجة.