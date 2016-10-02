وثق جرائمه بالفيديو… رجل يغتصب طفلة 120 مرة

لندن ـ تجرَّد مختل عقليًا من المشاعر الإنسانية، وخطف طفلة دون سن الـ13، إذ داوم على اغتصابها 120 مرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، اعتقلت الشرطة شخصًا يدعي لي ستيوارت كيرلي (36 عامًا)، بعدما اغتصب طفلة دون سن الـ13، وصوَّر الواقعة باستخدام هاتفه المحمول و”الآيباد” الخاص به.

وعثرت الشرطة البريطانية على أكثر من 1000 فيديو إباحي لأطفال وصور على الأجهزة المحمولة الخاصة بالجاني، الذي اعتدى على ضحيته على مدى فترة سنتين بين عامي 2015 و2016.

وكشفت التحقيقات عن ضحية أخرى اعتدى عليها كيرلي، على مدى عامين بين الفترة 2012 و2014.

وعاقبت المحكمة كيرلي بالسجن 16 عامًا، وسيكون عُرضةً لأمر منع الأذى الجنسي مدى الحياة، وذلك بعد وصفه بمرتكب الجرائم الجنسية المفترسة.

وبذل كيرلي قصارى جهده لإحباط المحققين، نافيًا الاعتداءات الجنسية، وادعى أنه ليس لديه أي علم عن الصور غير اللائقة الموجودة في هاتفه، ولكن تم تأكيد اتهامه في الـ 8 من اذار/مارس الماضي بعد 3 أيام من القبض عليه.

واتُهم كيرلي بست جرائم أخرى منها الاستمالة، وإجبار فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 إلى 15 عاما بالانخراط في النشاط الجنسي، والتسبب لأطفال دون السن القانونية بممارسة أنشطة جنسية.