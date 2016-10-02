العثور على شاب وشابة إماراتيين مُتوفيين داخل سيارة في ظروف غامضة

دبي ـ عثر على جثتين لشاب وشابة، إماراتيين في العشرينات من العمر، داخل مركبة في وضع التشغيل بمنطقة ثوبان في إمارة الفجيرة.

وتم عرض الجثتين على الطب الشرعي للتعرف على الأسباب التي أدت لوفاتهما الغامضة.

وقال العميد محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، لصحيفة “البيان” إن “بلاغاً ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة التاسعة صباح يوم السبت يفيد بالعثور على جثتين لشاب وشابة داخل مركبة في وضع التشغيل، وعلى الفور تحرك رجال الأدلة الجنائية لمسرح الحادث وتم رفع الجثتين ونقلهما إلى الطب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة”.

وما تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث.