عروس بريطانية تلغي زفافها بسبب “دجالة”

لندن ـ يتوجه بعض الناس إلى الدجالين، الذين يدعون العلم بالغيب، مليئين بالشكوك، أو بهدف المرح والتسلية، ولكن هذا ليس الحال في هذه القصة التي نشرتها صحيفة “ديلي مايل” البريطانية.

فقد ألغت العروس ليزا مانسو (28عامًا) حفل زفافها، الذي تكلف 6 آلاف جنيه إسترليني، قبل ثلاثة أسابيع من الزواج، بعد مقابلة دجالة، قالت لها إن زواجها ليس مكتوبًا في النجوم.

وقالت ليزا: “حجزنا قاعة الأفراح والطعام، حتى أنني اخترت الثوب الأبيض الكامل، ولكن لم أستطع إخراج كلماتها التحذيرية من ذهني، وفي النهاية تشجعت وألغيته”.

كانت عارضة الأزياء تبلغ 13 عامًا، عندما التقت بالعريس مايكل.

وأضافت: “كان صديق العائلة وحبي الأول، كنا معًا لمدة سبعة أشهر، وهو وقت طويل، لكنه انتقل للعيش بعيداً مع عائلته، وفقدنا الاتصال تمامًا”.

وتابعت “عندما قابلت مايكل مرة أخرى، بعد ثماني سنوات في أحد المهرجانات المحلية، اعتبرت ذلك علامة على أننا من المفترض أن نكون معاً مجدداً”.

وعلى الرغم من حدوث الكثير خلال فراقهما، حيث أصبحت ليزا الآن أمًا لثلاثة أطفال ليا (11 عامًا)، وجايد (10 أعوام)، وأشلي (8أعوام)، بدأ الاثنان علاقتهما العاطفية من جديد.

وتقول ليزا “قلت لمايكل إنه قدرنا أن نكون معًا، وكنت مؤمنة بهذا النوع من الأشياء، وكثيرًا ما سعيت للحصول على مشورة الوسطاء”.

وأضافت: “كنت في غاية السعادة عندما طلب الزواج مني، ووافقت، ثم بدأنا في إعدادات الزفاف، ولم نبخل، حيث كنا نرغب في احتفال ضخم يتكلف 6 آلاف جنيه إسترليني”.

وأردفت: “بينما كنت عند إحدى صديقاتي، قلت لها إني أرغب باستشارة وسيطة روحانية للتأكد من أنني اتخذت القرار الصحيح، ثم رشحت صديقتي السيدة “راي”، وبعدما حجزت الموعد، زرتها للاستشارة بعدما خلعت خاتم الخطوبة لكي لا إعطيها أي تلميحات عن الزفاف، وكنت أجلس خائفة مما يمكن أن تقوله”.

أعلنت السيدة راي أن الزفاف لن يتم، وعندما رأت الصدمة على وجه ليزا، أخبرتها أنه ليس بأمر سيئ، فالقدر له خطط أخرى، وزفافها الحقيقي سيكون صغيراً وحميماً.

واختتمت ليزا: “وعلى الرغم من خسارتي للمال، إلا أنني مقتنعة بأنني قمت بالاختيار الصحيح، فإذا تزوجته سيتم الطلاق بعد ذلك، وأنا حالياً سعيدة مع عشيقي بول، ولكني سأتروى حتى أتأكد أنه الزوج المنتظر”.