رئيس البرلمان الإيراني ينتقد تقاضي مسؤولين في الدولة رواتب “فلكية”





طهران- الأناضول- انتقد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني دفع رواتب وصفها بـ”الفلكية” لبعض مسؤولي الدولة، معتبراً هذا الأمر “تلويثاً” للجهاز الإداري في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له أمام “مجلس الشورى” (البرلمان)، اليوم الأحد، حيث قال لاريجاني: إن “دفع رواتب بأرقام فلكية لطبقة محدودة من مسؤولي الدولة يلوث الجهاز الإداري في البلاد”.

لاريجاني لفت إلى أنه جرى تدقيق رواتب قرابة 100 ألف مدير، مضيفاً أن “تقرير المحكمة المالية العليا حول الرواتب الخيالية، سيكشف مدى الفساد”.

من جانبه، كشف رئيس المحكمة المالية العليا، عادل أزار، في كلمة له اليوم، أمام البرلمان، أن 397 مديراً يقبضون راتباً شهرياً يتجاوز الـ5 آلاف و600 دولار.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن خط الفقر لأسرة مؤلفة من 5 أشخاص في إيران يبلغ 645 دولاراً، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها 227 دولاراً.