مقتل صحافي هولندي أثناء تغطية المعارك في مدينة سرت الليبية 

طرابلس- أ ف ب- قتل صحافي هولندي أثناء تغطيته المعارك في مدينة سرت الليبية بين قوات حكومة الوفاق الوطني وتنظيم “الدولة الإسلامية”، بعدما أصيب الأحد برصاصة قناص تابع للتنظيم المتطرف، بحسب ما أفاد مصدر طبي “وكالة فرانس برس″.

وقال الطبيب أكرم قليوان، المتحدث باسم مستشفى مصراتة المركزي، حيث يعالج عناصر القوات الحكومية “قتل صحافي هولندي جرّاء إصابته برصاصة في صدره من قناص تابع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء تغطية المعارك في سرت”، مضيفاً “جثته موجودة الآن في المستشفى”.