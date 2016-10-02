قوات النظام السوري تقصف بلدة الهامة غربي دمشق بالبراميل المتفجرة

دمشق- د ب أ- قصفت قوات النظام السوري اليوم الأحد بلدة الهامة غرب العاصمة دمشق بالبراميل المتفجرة والصواريخ.

وقالت مصادر محلية في بلدة الهامة لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” إن “طائرات مروحية سورية ألقت عدة براميل متفجرة على البلدة، كما قصفت القوات الحكومية البلدة بصاروخ من نوع أرض- أرض مخلفة دماراً في منازل المدنيين”.

وقالت مصادر مقربة من المعارضة في بلدة الهامة إن “المسلحين يرفضون الخروج من المدينة ويعتبرونها منطقة عسكرية”.

وأضافت المصادر أن “بلدة الهامة شهدت نزوح عدد كبير من العائلات باتجاه بلدة قدسيا، خوفاً من تفاقم الأمور وعدم التزام المسلحين باتفاق الهدنة”.