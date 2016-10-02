المجريون يرفضون توزيع المهاجرين بنظام الحصص في استفتاء لن يعتد بنتيجته

بودابست- رويترز- رفضت أغلبية ساحقة من الناخبين المجريين خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين على الدول الأعضاء بنظام الحصص، في استفتاء أجري اليوم الأحد، لكن إقبال الناخبين بنسبة بلغت 45 في المئة حسب التقديرات ليس كافياً لجعل التصويت صالحاً.

وكان رئيس الوزراء فيكتور أوربان حثّ الناخبين على رفض خطة الاتحاد.

وبعد وقت قصير من إغلاق باب التصويت الساعة 1700 بتوقيت جرينتش سارع سياسيون كبار من حزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) إلى إعلان النصر استناداً إلى نتائج استطلاعات رأي أظهرت أن 95 في المئة من الناخبين المجريين، أو ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص، رفضوا خطة توزيع المهاجرين بنظام الحصص.

وتعزز هذه النتيجة موقف رئيس الوزراء فيكتور أوربان في الداخل ويشجعه على الثبات على موقفه في خلافاته مع بروكسل.

لكن أوربان كان في حاجة إلى إقبال لا يقل عن 50 في المئة من الناخبين المؤهلين حتى تكون النتيجة صالحة. وبإمكان هذا الاستفتاء، الذي لن يعتد بنتيجته، أن يضعف قدرة أوربان على ممارسة ضغوط على بروكسل لتغيير سياساتها المتعلقة بالهجرة.

ومن المقرر أن يدلي أوربان بخطاب في وقت لاحق اليوم بعد إعلان النتائج الأولية.

وأوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، من بين أشد المعارضين للهجرة في الاتحاد الأوروبي، وخلال العام الماضي أغلق حدود بلاده الجنوبية بسياج من الأسلاك الشائكة، وكلف آلافاً من رجال الجيش والشرطة بالقيام بدوريات على الحدود.

وبعد أن أدلى بصوته في حي راق في بودابست اليوم الأحد، قال أوربان للصحفيين إنه سيذهب إلى بروكسل الأسبوع المقبل لبدء محادثات مدعوما نتيجة الاستفتاء.

وقال “وسأحاول بمساعدة النتيجة- إذا كانت نتيجة مناسبة- تحقيق هدف ألا نجبر على قبول أشخاص في المجر لا نريد العيش معهم”.

وقال أيضا إن حكومته قد تعدل الدستور بعد الاستفتاء.

وفي رسالة نشرتها صحيفة يومية أمس السبت، دعا أوربان مجدداً المجريين لأن يبعثوا برسالة للاتحاد الأوروبي من خلال الاستفتاء مفادها أن سياساته الخاصة بالهجرة معيبة وتشكل تهديداً لأمن أوروبا.

وبينما تقول بودابست إن سياسة الهجرة يجب أن تكون شأناً من شؤون السيادة الوطنية انتقدت جماعات حقوق الإنسان الحكومة بسبب تعزيزها للخوف ورهاب الأجانب ولإساءة معاملة اللاجئين على الحدود.

وتظهر استطلاعات الرأي رفض نظام الحصص بنسبة تفوق 80 بالمئة بين الناخبين المحتملين لكن الاستطلاعات تشير أيضاً إلى أن الإقبال قد لا يتجاوز 50 بالمئة وهي النسبة المطلوبة ليكون الاستفتاء صحيحاً.

وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.