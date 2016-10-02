نائب المستشارة الألمانية ينتقد “دويتشه بنك”

طهران- د ب أ- انتقد زيجمار جابريل، نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، مصرف “دويتشه بنك”، أكبر بنك تجاري في ألمانيا.

وخلال زيارته الراهنة لإيران، قال وزير الاقتصاد الألماني: ” لا أعرف إن كان عليّ أن أضحك أو أن أغضب عندما يعلن البنك الذي جعل من المضاربة نموذجاً للأعمال التجارية، أنه أصبح ضحية للمضاربين”.

وتابع زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا:” أنا قلق على الناس الموظفين لدى دويتشه بنك”.

يأتي ذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها جون كريان رئيس دويتشه بنك مؤخراً، والتي حمّل فيها المضاربين المسؤولية عن انهيار سعر سهم البنك في البورصة، واتهم كريان المضاربين بمحاولة إضعاف الثقة في “دويتشه بنك”.

تجدر الإشارة إلى أن سهم مجموعة “دويتشه بنك” كان قد تراجع في مستهل تعاملات أول أمس الجمعة إلى مستوى قياسي يقل عن 10 يورو (16ر11 دولاراً) في ظل تقارير عن اتخاذ عدد من صناديق التحوط الاستثمارية قراراً بتقليص استثماراتها في مجموعة “دويتشه بنك” مما يمكن أن يهدد استقرارها المالي.

وجاء هذا التدني القياسي في سعر سهم “دويتشه بنك” بسبب الاضطراب الذي أثاره احتمال تعرّض البنك لغرامة مالية كبيرة في الولايات المتحدة بسبب مخالفات تتعلق بتعاملات على أوراق مالية مضمونة بقروض عقارية قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.

وتجري مجموعة “دويتشه بنك” مفاوضات مع وزارة العدل الأمريكية لتفادي احتمال تغريم المجموعة 14 مليار دولار بسبب هذه المخالفات.