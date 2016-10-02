أكثر من 50 جثة لقتلى تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي في سرت الليبية





سرت- د ب ا- أكد مصدر عسكري بقوات عملية “البنيان المرصوص”، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن قواته قتلت 30 عنصراً من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في سرت ، كما عثرت على أكثر من 20 جثة لقتلى من عناصر التنظيم ،من بينهم القيادي أبو ترابة، بالإضافة إلى أسر مصري الجنسية من عناصر التنظيم في المدينة .

وقال المصدر، الذي لم يتم تسميته، لـ”بوابة الوسط” اليوم الأحد “إن قوات “البنيان” تمكنت من إفشال محاولة التفاف قامت بها عناصر من تنظيم داعش في محور السواوة التي تبعد 7 كلم شرق سرت قتل على إثرها أكثر من 30 داعشياً من بينهم القيادي الداعشي أبو ترابة”.

وأضاف المصدر أن قوات “البنيان المرصوص” عثرت، عند تقدمها باتجاة محور حي المنارة الكامبو، على 20 جثة تعود لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، أغلبهم من ذوي البشرة السمراء بالإضافة إلى مصريين وتوانسة وليبيين.

كان المركز الإعلامي لغرفة عمليات “البنيان المرصوص” قد أعلن تقدم القوات التابعة للعملية في الحي رقم 3 في سرت وقتلت مجموعة من تنظيم “الدولة الإسلامية” لم تحددها كانت تحاول الفرار.

وأعلنت قوات عملية “البنيان المرصوص” أن مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي نفذت صباح اليوم الأحد ست طلعات جوية على المدينة، تمهيداً لتقدم قوات المشاة في الحي السكني رقم 3 “.

يشار إلى ان قوات عملية “البنيان المرصوص” قد بدأت أواخر آب/أغسطس الماضي هجوماً على آخر مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في المدينة لتطهيرها منه. ورغم إعلان مسؤولي العملية أن التنظيم “في الرمق الأخير”، لم يتمكن مقاتلوها حتى الآن من استكمال تحرير المدينة.