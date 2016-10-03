﻿مصر: مقتل 8 من قوات الأمن والمدنيين

القاهرة – وكالات: قتل 3 مدنيين، وأصيب 3 آخرون بينهم شرطي، أمس الأحد، في تفجير سيارة حكومية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بجانب أحد طرق محافظة شمال سيناء المصرية شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر الأمني ذاته مفضلًا عدم ذكر اسمه، كونه غير مفوّض بالحديث لوسائل الإعلام، أن «عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بسيارة تابعة لشركة كهرباء حكومية، خلال سيرها على طريق العريش الدولي».

وأضاف «أسفر التفجير عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين، بينهم مجند شرطة بإصابات خطيرة، وتم نقلهم لمستشفى العريش العام»، مشيرًا أن «الإصابات تنوعت بين بتر في الساقين، ونزيف حاد في البطن». يأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل 5 أفراد شرطة في هجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارة خاصة كانوا يستقلونها في طريقهم لوحدتهم الأمنية في مدينة العريش.

وتنشط في محافظة سيناء عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس»، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وغيّر اسمه لاحقًا إلى «ولاية سيناء»، وتنظيم «أجناد مصر».

ولكن مصادر أخرى قالت إن خمسة من قوات الأمن قتلوا برصاص مجهولين مساء السبت في حي العبور جنوب العريش كبرى مدن شمال سيناء.

وأوضحت أن المسلحين اعترضوا سبيل سيارة أجرة كانت تقلهم وهم في طريق عودتهم للمدينة بعد قضاء عطلة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس الأول السبت، مقتل 5 من عناصرها، في هجوم مسلح نفذه مجهولون، في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال مركز الإعلام الأمني في الوزارة، إن «مجهولين يستقلون سيارة ملاكي (خاصة) أطلقوا النيران تجاه 5 مجندين من قوة قطاع الأمن المركزي (جهاز شرطي)، أثناء عودتهم من إجازتهم الرسمية مستقلين سيارة أجرة، في مدينة العريش، مما أدى إلى استشهادهم».

وأضاف البيان أنه «تم نقل الجثامين إلى المستشفى (العريش العسكري)، وفيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».