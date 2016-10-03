﻿جامعة صنعاء توظف خريجي الحوزات الإيرانية لتدريس اللغة الفارسية وتوقف تعليم التركيّة

لندن – «القدس العربي» من محمد المذحجي: أكدت مصادر أكاديمية يمنية أن جامعة صنعاء وظفت مؤخراً عدداً من خريجي الحوزات الشيعية والجامعات الإيرانية لتدريس اللغة الفارسية بدلا من تدريس اللغة التركية في كلية الآداب في هذه الجامعة. وأفاد موقع «جام نيوز» الإخباري الإيراني بأن كلية الآداب في جامعة صنعاء وظفت عدداً من خريجي الجامعات الإيرانية وحوزة قم الشيعية لتدريس اللغة الفارسية، بعد أن أغلق الحوثيون تدريس اللغة التركية.

واعتبر الموقع الإيراني خطوة جامعة صنعاء بأنها «لا مثيل لها طوال تاريخ اليمن». وأضاف أن «تلك الخطوة أدت إلى موجة واسعة من الانتقادات اللاذعة ضد الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح». وفيما يتعلق بدراسة قيادات الحوثيين في إيران، كشف موقع «مشرق نيوز» المقرب من الجهاز الأمني في الحرس الثوري، أن حسين بدر الدين الحوثي سافر إلى إيران برفقة زوج شقيقته، عبد الرحيم حمران، في عام 1986 بعد إقامتهما لفترة شهر في دمشق، وأن حسين كان ينوي الالتحاق بفيلق بدر العراقي التابع للحرس الثوري حينها، مضيفاً أن حسين الحوثي أكمل دراسته في العلوم الشيعية في حوزة قم.