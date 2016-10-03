﻿نقابة الموسيقيين المصريين تنهي بالتصالح أزمة توقيف المطرب وائل جسار أثناء مغادرته مطار القاهرة وبحوزته 50 ألف دولار

القاهرة – «القدس العربي» – وكالات: لم يكن غناء المطرب اللبناني في حب مصر قبل يومين مبررا ليمر بمبلغ كبير من مطار القاهرة، قبل أن تتدخل نقابة الموسيقيين للسماح له بالسفر بعد أن قدم جزءا منه لم يعلن عنه.

وقال نقابي مصري، أمس الأحد، إن أزمة المطرب اللبناني وائل جسار انتهت بالتصالح، بعدما ضبطته سلطات مطار القاهرة وفي حوزته 50 ألف دولار، الأمر الذي يخالف القانون المصري.

وكانت سلطات الأمن المصرية، أوقفت أمس الأحد، المطرب اللبناني الشهير وائل جسار، لحيازته 50 ألف دولار، وأحالته للنيابة بتهمة مخالفة قانون النقد المصري الذي يسمح للراكب بالسفر بـ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفق مصدر أمني.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين المصرية، إن «النقيب هاني شاكر فور علمه بالأمر، أجرى عدة اتصالات بطرفي الأزمة، واتفق على إنهاء الأمور بسداد نسبة (لم يحددها) من المبلغ المضبوط حسب ما ينص عليه القانون المصري».

وأضاف مرتضى في تصريحات صحافية نقلتها الوكالة الرسمية المصرية أن «هاني شاكر أجرى اتصالا بوائل جسار الذي وافق على اقتراحه، وتم التصالح بعدها وإنهاء الأزمة»، مشيرا إلى أن جسار «لم يكن على علم بالقانون المصري الخاص بحيازة الأموال أثناء السفر».

ولم يغادر جسار مطار القاهرة.

وكان مصدر أمني مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، قال إنه «أثناء إنهاء إجراءات ركاب إحدى الطائرات المتجهة إلى بيروت، اليوم في مطار القاهرة الدولي، وصلت معلومات أمنية، عن حيازة المطرب وائل جسار، على مبالغ مالية كبيرة. «

وأضاف المصدر وقتها تم» تفتيش الراكب من جانب رجال مباحث الأموال العامة داخل صالون الخدمة المميزة في مطار القاهرة، وعثر معه على مبالغ مالية تقدر بـ 50 ألف دولار أمريكي، وأقرّ أنها أمواله، وأنه لا يعلم قوانين النقد».

وأحيا جسار خلال فترة وجوده القصيرة في مصر، حفلات غنائية في الإسكندرية (شمال) وسجل أغنية بعنوان «بحبك يا مصر»، قبيل توجهه لمطار القاهرة أمس الأحد، وفق تقارير محلية. وسخر البعض من توقيفه، فيما اعتبر آخرون أن اغلب بلاد العالم لا تسمح بتمرير كميات كبيرة من النقد عبر المطارات.

واعتبر البعض أن المطرب اللبناني حصل على مبلغ كبير في ظل العمل ليومين فقط في القاهرة، فيما اعتبر آخرون أنه يتمتع بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي ويستحق مبالغ أكبر مما حصل عليه.

ووفق نص قانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية والمغادرين لأراضيها، يسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملات أخرى، كما يسمح بحمل نقد مصري في حدود 5000 جنيه مصري (نحو600 دولار) ويحظر ما زاد عن ذلك.

وتقول الحكومة إن هذا القانون «في إطار تقنين تداعيات دخول وخروج الأموال للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وفي حال المخالفة يتم مصادرة الأموال وتحرير محضر بحق المسافر وإحالته للنيابة المختصة».

وتعاني مصر حاليا من أزمة في الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 13.15 جنيه، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 8.78 جنيه.