﻿تداعيات مشاركة أبو مازن بتشييع بيريز تتصاعد والسلطة تعتقل ضابطا انتقدها

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» من فادي أبو سعدى وأشرف الهور: تواصلت أمس تداعيات الحرب الكلامية بين المدافعين عن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في تشييع الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز والمعارضين لها. واحتدت اللغة المستخدمة بين الطرفين. ولم تقتصر الانتقادات على أنصار الفصائل الأخرى بل شملت جماعات حركة فتح وحتى رجال الأمن في السلطة. ووقع ضحية هذه الانتقادات أسامة منصور أبو عرب مدير العلاقات العامة في الارتباط العسكري الفلسطيني المسؤول عن التنسيق مع الطرف الإسرائيلي، فأقصي من منصبه قبل اعتقاله بموجب أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن المادة 90.

ووجه أبو عرب عبر صفحته الخاصة في «فيسبوك» رسالة إلى الرئيس عباس قال فيها: «سيدي الرئيس ومنك أتعلّم لقد توالت علينا ردود الفعل وسن الجميع أنيابهم عندما تم إعلان توجهك للتعزية ببيريز ذلك المؤسس للاستيطان الذي تدعو أنت لإيقافه إضافة لممارساته بعد أوسلو وتصريحاته ومشاركاته في استمرار المعاناة الفلسطينية. وعلى كل حال سواءً أكان إرهابيا أو لم يكن، وسواء كان صاحب فكرة تكسير العظام في الانتفاضة الأولى أو لم يكن، وسواء كانت له علاقة بمجزرتي مخيم جنين وحارة الياسمين بنابلس أو لم يكن، وسواء كان له علاقة بمجزرة قانا أو لم يكن… فمن هو حتى تتوجه للمشاركة في جنازته فيما يرفض معظم أبناء شعبك الذين تمثلهم ذلك». وتابع أبو عرب في رسالته «لك أن تمر بأم الشهيد أسيراً ياسر حمدوني وتسألها فإذا وافَقَت فتوكل على الله وإذا لم توافق فاحسم أمرك. وإنك إذا قررت المشاركة بالجنازة لقاتل أبنائنا وحدك فقد أخطأت وإذا قررت بناءً على استشارات فقد ضلّلوك. ولا علاقات شخصية ولا علاقات ودية مع المحتل ما دام يستمر بسياسته العنجهية ضد أبناء شعبنا. أعِد النظر يا سيدي».

وردا على هذه الإجراء قررت مجموعة من الشباب في مدينة نابلس اقتطاع جزء من رواتبهم لتوفير راتب المقدم أسامة أبو عرب. وجاء في بيان للمجموعة الشبابية «أن الفكرة هي توفير الراتب ليس من باب المناكفة لأحد ولا للوقوف مع أحد ضد أحد ولا لأننا مع أو ضد ذهاب السيد الرئيس لبيت العزاء، وربما لا يكون أبو عرب بحاجة لهذا المبلغ، لكن المسألة معنوية بالدرجة الأولى».

وكانت حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت قد أصدرت بعد ظهر أول من أمس بيانا أدانت فيه قرار المشاركة في الجنازة قائلة: «لقد تناسوا دماء الشهداء والجرحى وعذابات الأسرى، فلم نراهم في مواكب الشهداء لا مشاركين ولا معزيين»، مؤكدة أنها وجّهت رسالة علنية واضحة إلى كافة الجهات الرسمية بالتراجع عن «القرار المذل» قبل المشاركة.

وقال مصدر في حركة الشبيبة، إن تنظيم فتح قرر تجميد عمل هيئتها الإدارية وذلك عقب نشر البيان الذي طالبت فيه الرئيس عباس بالتنحي عن منصبه، والاعتذار للشعب الفلسطيني لمشاركته في الجنازة.

الى ذلك شهد موقع «فيسبوك» نزالا حادا بين معارضي وأنصار الرئيس، فكتب المعارضون عبارات انتقاد قاسية جدا لشخصه، وهو ما دفع أنصاره للرد في تغريدات أخرى انتقدوا فيها لجوء المعارضين لأسلوب «القدح والذم والقذف والتشهير»، على اعتبار أنه خارج عن تقاليد الشعب.

ولم يتوقف الأمر عند «فيسبوك» فدخل المشاركون في مجموعات «الواتس أب «في خلافات حادة، حين جرى التطرق إلى المشاركة، وفي كلا الموقعين، لم يقتنع المعارضون، بعدما سردوا جزءا من تاريخ بيريز العسكري، ومشاركته في حروب عدة ضد العرب والفلسطينيين، في حين رأى المدافعون أن مشاركة الرئيس عباس جاءت كونه رئيسا للسلطة على اعتبار أن ما قام به جاء ضمن صلاحيات «العمل الدبلوماسي».

وإضافة إلى النشطاء شاركت أيضا شخصيات سياسية واجتماعية في ذلك، فانتقد الأب منويل مسلم، عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، وراعى كنيسة اللاتين في قطاع غزة، مشاركة الرئيس في الجنازة، وكتب على صفحته على «فيسبوك» المثل الشعبي المعروف «كل إشي قرضة (سلف) ودين حتى دموع العين». وتساءل، في ظل دعوته للمعاملة بالمثل «هل حضر (أرئيل) شارون جنازة أبو عمار وتباكى عليه يا سيادة الرئيس حتى تسد الدين بدموع التماسيح على بيريز». وتابع «هل قرعت الأجراس في الكنائس، وصدح صوت القرآن الكريم على المآذن، حزنا لِتنقل مشاعر لوعتك إلى بيت فقيد الصهيونية قاتل شعبك ومحتل أرضك ومصّاص دماء شهدائك».

وزاد في عيار الانتقادات بالقول «اليوم بعملك هذا احتلت إسرائيل حقا فلسطين كلها، اليوم سقط مشروعك الوطني، اليوم سقطت السلطة الفلسطينية وجميع مؤسساتها». واختتم بالقول «الشعب يريد رحيل الرئيس».