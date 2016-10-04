﻿

1 COMMENT

  1. الا تعرف يامسكين انك تعرضت لاقدس المقدسات ولو انك ادعيت الالوهية لكان ذلك اهون مما تعرضت له من مؤامرة العصر الصهيونية فانها خط احمر لا يسمح لاى كان تجاوزه من الصهاينة ومن قادة الغرب ومن قادة العرب والعجم ومن رقابة القدس العربى اللندنية ندعى الديموقراطية ولا نعرف معناها فنكم فم من نطق بما لا يعجبنا والسلام على من اتبع الهدى0

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left