الرئيس الفلبيني دوتيرتي… يتمنى أن يكون هتلر Oct 03, 2016 الرئيس الفلبيني دوتيرتي… يتمنى أن يكون هتلر Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to share on LinkedInClick to email this to a friend - - جريدةكاريكاتيركاريكاتير6
الا تعرف يامسكين انك تعرضت لاقدس المقدسات ولو انك ادعيت الالوهية لكان ذلك اهون مما تعرضت له من مؤامرة العصر الصهيونية فانها خط احمر لا يسمح لاى كان تجاوزه من الصهاينة ومن قادة الغرب ومن قادة العرب والعجم ومن رقابة القدس العربى اللندنية ندعى الديموقراطية ولا نعرف معناها فنكم فم من نطق بما لا يعجبنا والسلام على من اتبع الهدى0